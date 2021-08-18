ОАО «Банк БелВЭБ» пополнило перечень бесплатных операций для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 18 августа 2021 года клиентам-физическим лицам, подключенным к пакетам услуг линейки «ВСЕ», предоставлена возможность осуществлять следующие операции без комиссии:

банковский перевод физического лица, подключившего пакет услуг «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» или «Все по максимуму», на текущие (расчетные) банковские счета оператора криптоплатформы ООО «ДФС» (Finstore.by), открытые в банке;

зачисление на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, подключившего пакет услуг «Все просто», или «Все оптимально», или «Все премиально», или «Все по максимуму», денежных средств, перечисленных с текущих (расчетных) банковских счетов оператора криптоплатформы ООО «ДФС» (Finstore.by), открытых в банке.

Ранее Банк БелВЭБ отменил комиссию при совершении вышеуказанных операций по счетам, открытым в банке, всех иных операторов криптоплатформ.