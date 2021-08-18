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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПОПОЛНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:14 18.08.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» пополнило перечень бесплатных операций для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 18 августа 2021 года клиентам-физическим лицам, подключенным к пакетам услуг линейки «ВСЕ», предоставлена возможность осуществлять следующие операции без комиссии:
банковский перевод физического лица, подключившего пакет услуг «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» или «Все по максимуму», на текущие (расчетные) банковские счета оператора криптоплатформы ООО «ДФС» (Finstore.by), открытые в банке;
зачисление на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, подключившего пакет услуг «Все просто», или «Все оптимально», или «Все премиально», или «Все по максимуму», денежных средств, перечисленных с текущих (расчетных) банковских счетов оператора криптоплатформы ООО «ДФС» (Finstore.by), открытых в банке.
Ранее Банк БелВЭБ отменил комиссию при совершении вышеуказанных операций по счетам, открытым в банке, всех иных операторов криптоплатформ.
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