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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ
09:53 18.08.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» 18 августа 2021 года начинает продажу простых (обыкновенных) собственных акций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продажа акций будет осуществляться путем заключения с банком договора купли-продажи в депозитарном офисе либо посредством системы "Интернет-банкинг".
С условиями и порядком продажи акций можно ознакомиться здесь.
Беларусбанк обращает внимание на необходимость (в соответствии с законодательством) заблаговременного раскрытия информации о намерении осуществить приобретение акций лицами, располагающими закрытой информацией на рынке ценных бумаг, относящейся к ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе аффилированными лицами.
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