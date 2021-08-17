БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

09:53 18.08.2021 ОАО «АСБ Беларусбанк» 18 августа 2021 года начинает продажу простых (обыкновенных) собственных акций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, продажа акций будет осуществляться путем заключения с банком договора купли-продажи в депозитарном офисе либо посредством системы "Интернет-банкинг". С условиями и порядком продажи акций можно ознакомиться здесь. Беларусбанк обращает внимание на необходимость (в соответствии с законодательством) заблаговременного раскрытия информации о намерении осуществить приобретение акций лицами, располагающими закрытой информацией на рынке ценных бумаг, относящейся к ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе аффилированными лицами.