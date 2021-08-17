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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 24 АВГУСТА БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ РАЗМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПЛАТ ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
19:29 17.08.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 24 августа 2021 года снижает отдельные размеры плат (вознаграждений) за перечисление денежных средств в белорусских рублях с текущих (расчетных) счетов физических лиц с тарифным планом «Visa Gold Привилегия» и «Visa Infinite Привилегия».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся подпункта 8.1.8.7. Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые банком ВТБ (Беларусь).
Размер комиссий за перечисление денежных средств в белорусских рублях с текущих (расчетных) счетов физических лиц с тарифным планом «Visa Gold Привилегия» и «Visa Infinite Привилегия» на счета, открытые в иных банках, составит 2% от суммы минимум 2 белорусских рубля / максимум 25 белорусских рублей.
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