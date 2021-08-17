ОАО «Белинвестбанк» увеличило в 5 раз максимальную сумму, которую можно получить в рамках кредита на потребительские нужды «Удобный».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь она составляет 5000 белорусских рублей.

Кредит выдается на срок 12 месяцев под процентную ставку 22,39%; возможно его предоставление без справок и поручителей, а также досрочное погашение по частям или в полном объеме.

Денежные средства могут быть перечислены в безналичной форме: на текущий (расчетный) банковский счет, открытый в нашем банке; в оплату платежных документов, которые представите; на текущий (расчетный)