ОАО «Белгазпромбанк» приступило к предоставлению своим бизнес-клиентам возможности совершения повторной операции сдачи выручки в банкоматах Diabold.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, позднее такая возможность будет доступна во всех банкоматах с функцией кэш-ресайклинга Белгазпромбанка.

На практике это означает, что не надо будет заново вводить номер счета и УНП – после проведения первой операции достаточно на экране устройства выбрать пункт «Повторить операцию», выбрать новое назначение операции и внести наличные.

Сервис позволяет ускорить процесс сдачи выручки, когда нужно внести большую сумму наличных средств на счет, превышающую допустимое количество банкнот (макс. 200 купюр), при совершении операций сдачи выручки по разным кодам назначений операции (к примеру, часть средств внести как «выручка за товар», вторую часть как «выручка за услуги»).

Сдавать выручку можно в любом банкомате Белгазпромбанка с функцией кэш-ресайклинга.