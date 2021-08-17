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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ВАЛЮТЕ
16:37 17.08.2021
ЗАО «Банк «Решение» с 17 августа 2021 года увеличивает ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях и валюте.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Формула успеха», «Online-решение» и «Online-решение new» ставка увеличивается до 18,95% годовых.
По депозиту «Почтенный» ставка выросла до 18,9% годовых.
По вкладам «Формула успеха» и «Online-решение» в USD - до 3,6% годовых.
По депозитам «Вклад «Online-стратегия», «Формула успеха», «Online-решение» в EUR - до 3,1% годовых.
Открыть вклад можно как в отделении, так и через мобильный банк.
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