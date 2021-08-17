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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
15:57 17.08.2021
ОАО «Белагропромбанк» представляет новую линейку пакетов услуг для корпоративных клиентов, которая дает возможность самостоятельно конструировать пакет по расчетно-кассовому обслуживанию.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках новой линейки корпоративные клиенты заключают договор на обслуживание по основному пакету услуг. Для клиентов, впервые открывающих счет на условиях основного пакета услуг в Белагропромбанке, действует льготный период – 2 месяца обслуживания без взимания абонентской платы.
В зависимости от потребности в проведении тех или иных банковских операций, корпоративные клиенты могут по выбору подключиться как к одному дополнительному пакету услуг, так и к нескольким дополнительным пакетам.
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