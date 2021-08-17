ОАО «Белагропромбанк» представляет новую линейку пакетов услуг для корпоративных клиентов, которая дает возможность самостоятельно конструировать пакет по расчетно-кассовому обслуживанию.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках новой линейки корпоративные клиенты заключают договор на обслуживание по основному пакету услуг. Для клиентов, впервые открывающих счет на условиях основного пакета услуг в Белагропромбанке, действует льготный период – 2 месяца обслуживания без взимания абонентской платы.

В зависимости от потребности в проведении тех или иных банковских операций, корпоративные клиенты могут по выбору подключиться как к одному дополнительному пакету услуг, так и к нескольким дополнительным пакетам.