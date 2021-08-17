Банк ВТБ (Беларусь) предлагает клиентам воспользоваться сервисом проверки контрагентов в Европе и странах СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-система позволяет получить всю необходимую информацию для принятия решения о целесообразности работы с контрагентом. Сервис собирает на одном экране всю самую важную информацию о проверяемом ИП или юридическом лице, основываясь на данных из более чем 25 источников информации, и подскажет, на какие факты стоит обратить внимание.

Онлайн-система содержит актуальные сведения и статистику показателей контрагентов, регистрационные данные, информацию о задолженности, участии в судебных делах или исполнительном производстве, финансовые показатели, плановые проверки, упоминания в СМИ и многое другое. Клиенты банка могут настроить автоматический мониторинг изменений и получать уведомления в случае появления новых данных о компании.

«Мы рады предложить нашим клиентам еще один удобный и полезный партнерский сервис, позволяющий облегчить поиски и выбор деловых партнеров. Преимуществом системы является высокая степень достоверности: основные информационные блоки обновляются в момент запроса пользователя в режиме реального времени, кроме этого ежедневно аккумулируются и обрабатываются большие массивы данных, полученные как из открытых, так и платных источников. Сервис позволяет существенно упростить принятие решения о выборе партнера, тем самым экономя время и средства наших клиентов», - отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Вся самая важная информация в отчете о проверке ИП или ЮЛ имеет цветовую дифференциацию по принципу светофора: зеленым цветом указаны благоприятные факты, желтым - факты, на которые стоит обратить внимание и проявить должную осмотрительность в работе с контрагентом, а красным подсвечиваются неблагоприятные факты - работа с таким контрагентом не рекомендуется.

Использование системы возможно несколькими пользователями с различных устройств. Доступ к ресурсу осуществляется 24 часа в сутки.