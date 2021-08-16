ОАО «Белинвестбанк» предлагает три новых варианта хранения сбережений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, зачисление денежных средств при использовании услуги «КопилкаБИБ» может осуществляться на текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой, текущий (расчетный) банковский счет, счет по учету срочного банковского вклада (депозита) и текущий (расчетный) банковский счет, открываемый при использовании сервиса «Оплати».

Сбережения пополняются за счет отчислений определенного процента от потраченной суммы (процент отчисления клиент выбирает самостоятельно) или сдачи с определенной суммы при расчете карточкой Белинвестбанка за товары или услуги.

Следует отметить, что, валюта счета накопления может отличаться от валюты основного счета. При этом для одного основного счета допускается возможность подключения только одной услуги «КопилкаБИБ» с размещением денежных средств на один счет накопления.

Подключить услугу «КопилкаБИБ» можно самостоятельно в каналах дистанционного банковского обслуживания: Мобильный банкинг – раздел «Счета» (кнопка «КопилкаБИБ»); Интернет-банкинг – раздел «Счета и вклады» (кнопка «КопилкаБИБ»), а также обратившись в подразделение банка.