БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ В МИНСКЕ НОВЫЙ БАНКОМАТ

10:15 17.08.2021 ЗАО «Альфа-Банк» установило новый банкомат в Минске (пр-т Жукова, д. 44-14). Как сообщили ЭКОПРЕССС в пресс-службе банка, новое оборудование находится в ТЦ Outleto.