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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ В МИНСКЕ НОВЫЙ БАНКОМАТ
10:15 17.08.2021
ЗАО «Альфа-Банк» установило новый банкомат в Минске (пр-т Жукова, д. 44-14).
Как сообщили ЭКОПРЕССС в пресс-службе банка, новое оборудование находится в ТЦ Outleto.
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