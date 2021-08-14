|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РЯД ОПЕРАЦИЙ С ФИЗЛИЦАМИ
17:48 16.08.2021
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» приостанавливает ряд операций с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей).
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливаются, в частности, переводы денежных средств (в том числе без открытия счета) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.
Кроме того, приостанавливается выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы VISA, а также отправка и выдача переводов в международной системе Western Union.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2021
Курсы в банках
на 16.08.2021
Конвертация в банках
на 16.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте