ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» приостанавливает ряд операций с физическими лицами (кроме индивидуальных предпринимателей).

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливаются, в частности, переводы денежных средств (в том числе без открытия счета) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

Кроме того, приостанавливается выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы VISA, а также отправка и выдача переводов в международной системе Western Union.