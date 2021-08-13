ОАО «Паритетбанк» с 16 августа 2021 года запускает новый вклад «ЗИГЗАГ» в белорусских рублях сроком на 13 месяцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, безотзывный вклад «ЗИГЗАГ» первые 6 месяцев предусматривает процентную ставку в размере 24%. При этом проценты начисляются сразу на карту. Для этого достаточно иметь действующую карту Paritetbank либо бесплатно оформить в банке Visa Classic или Mastercard Standard.

С 7 до 13 месяц действия вклада ставка составит 12%, средства также начисляются на банковскую карту.