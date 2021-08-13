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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ДОПОЛНИЛ СПИСОК СТРАН ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ НА КАРТЫ VISA
11:19 16.08.2021
ЗАО «Альфа-Банк» расширило список стран для отправки международных переводов с карты на карты для получателей с картами Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, список дополнили следующими странами: Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Гайана, Гватемала, Египет, Индия, Индонезия, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Кения, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Монако, Нигерия, ОАЭ, Перу, Польша, Республика Корея, Сербия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Япония.
С полным списком стран можно ознакомиться по ссылке.
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