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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ)


09:44 16.08.2021

ОАО «Белинвестбанк» внес изменения Сборник размеров платы (вознаграждений) за совершаемые операции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения затрагивают продукты и услуги для частных клиентов и бизнеса.

В частности, специально для товариществ собственников с 17 августа 2021 года вводится новый пакет услуг – «Коллективный ТС». Ежемесячная абонентская плата по нему составит 15 белорусских рублей. В пакет включено направление трех текстовых сообщений в рамках оказания услуги «ONLINE-информирование», пятнадцати переводов денежных средств в белорусских рублях по платежным инструкциям, поступившим в электронном виде. Кроме того, в пакет входят выпуск и обслуживание двух корпоративных банковских платежных карточек MasterCard Business или Visa Business, а также выпуск и обслуживание личной дебетовой банковской платежной карточки Visa Gold или Mastercard Gold.

По новым договорам «Оплати-Бизнес», заключаемым с 17 августа 2021 года, размер вознаграждения с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет взыматься только в виде процента от суммы при перечислении денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет, открытый в ОАО «Белинвестбанк» или в другом банке. Ранее при перечислении денежных средств было возможно взимание вознаграждения в виде фиксированной суммы.

Изменения коснутся платежных карточек Mastercard Business или Visa Business в рамках пакетов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь по окончании срока действия карточек в рамках ежемесячной абонентской платы по пакету возможен их перевыпуск.

Новый продукт для представителей бизнеса – «Кредитная корпоративная карта» – будет выдаваться без взимания платы за выпуск и обслуживание в течение срока ее действия, а также перевыпуск в связи с истечением срока ее действия. Бесплатно будет осуществляться и выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных.

Дополнены пакеты «Старт» и «Стандарт» для физических лиц. В их рамках теперь можно будет выпустить без взимания платы за выпуск и обслуживание в течение срока действия, а также перевыпуск в связи с истечением срока действия одну дополнительную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка») на выбор.

Кроме того, карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro («Моцная картка») будут без взимания платы выдаваться в качестве дополнительных к продуктам Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Standard («Моцная картка»), «Черная пятница», «Карточка студента», «Карточка сотрудника», «Детская карточка», «ВОЯЖ», «IYTC», «Карта болельщика», «JOKER» и «ЭкоЛогичная карта».

В банке обращают внимание, что изменения вступают в силу поэтапно: пункты 1-6, 8-12 – с 17 августа 2021 года; пункт 7 – с 1 сентября 2021 года.

Со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.
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