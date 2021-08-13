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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БИЗНЕС-КЛИЕНТЫ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВЫМ СЕРВИСОМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ


14:05 13.08.2021

Клиенты банка ВТБ - юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут воспользоваться новым сервисом, включающим наиболее актуальные виды добровольного страхования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнером банка по оказанию страховых услуг выступила компания Asoba.

Клиенты банка могут выбрать любой из видов страхования: медицинских расходов, наземных транспортных средств (КАСКО) или имущества.

Добровольное страхование медицинских расходов позволяет получить медицинские услуги, расходы по которым компенсирует страховая компания. Благодаря ДМС каждый сотрудник получит качественную медицинскую помощь, что позволит сократить период больничных и отсутствия на рабочем месте.

Страхование наземных транспортных средств (КАСКО) обеспечивает финансовую защиту организации при возникновение непредвиденных расходов, связанных с аварийным ремонтом, конструктивной гибелью или кражей застрахованных транспортных средств.

Добровольное страхование имущества обеспечивает защиту имущественных интересов страхователя, связанных с риском утраты, повреждения или уничтожения застрахованного имущества. Данная программа обезопасит бизнес от непредвиденных расходов в случае пожара или других бедствий, наносящих серьезный урон зданиям, сооружениям и другому имуществу компании.

«Банк ВТБ всегда предлагает своим клиентам актуальные услуги, нацеленные на повышение не только комфорта обслуживания, но и безопасности в целом. Наш сервис будет полезен и интересен, в первую очередь тем, кто дорожит своим бизнесом и не хочет подвергать его дополнительным рискам. Комплексные страховые решения от наших партнеров позволят обеспечить защиту имущественных интересов наших клиентов», - комментирует Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Получить подробную информацию об услуге можно у специалистов или на сайте банка.
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