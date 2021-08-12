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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
09:44 13.08.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 13 августа 2021 года повышает процентные ставки по срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к лету» на срок 95 дней составит в долларах США 3,7%, в евро – 3,65% годовых.
По вкладу «Плюс к стабильности» на срок 95 и 185 дней размер процентных ставок по вкладам в долларах США возрастет до 4,5% и в евро до 4,2% годовых в зависимости от срока размещения.
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