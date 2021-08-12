ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», с 12 августа 2021 года банк ВТБ (Беларусь) открывает прием денежных средств от физических лиц в срочные отзывные депозиты со сроком размещения 65 дней в белорусских рублях по вкладам «Окно возможностей» и «Гостеприимный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по данным вкладам составит 14,20% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 100 белорусских рублей по вкладу "Окно возможностей" и 5 белорусских рублей по вкладу «Гостеприимный».

Заключить депозитный договор «Окно возможностей» можно в офисах банка, «Гостеприимный» в офисе формата Гостеприимный.