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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ОТЗЫВНЫХ ДЕПОЗИТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА СРОК 65 ДНЕЙ


18:06 12.08.2021

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», с 12 августа 2021 года банк ВТБ (Беларусь) открывает прием денежных средств от физических лиц в срочные отзывные депозиты со сроком размещения 65 дней в белорусских рублях по вкладам «Окно возможностей» и «Гостеприимный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по данным вкладам составит 14,20% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 100 белорусских рублей по вкладу "Окно возможностей" и 5 белорусских рублей по вкладу «Гостеприимный».

Заключить депозитный договор «Окно возможностей» можно в офисах банка, «Гостеприимный» в офисе формата Гостеприимный.
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