ЗАО «Альфа-Банк» снижает минимальную сумму для новых клиентов, которые планируют инвестировать в акции через Доверительное управление по приказу

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, порог входа будет снижен с 1 000 USD до 500 USD. Альфа-Банк является частью международного финансового-инвестиционного консорциума с капиталом более 50 млрд. долларов.

Альфа-Банк дает прямой доступ на иностранные биржи через торговую платформу Альфа-Инвест. Она позволяет совершать операции и отслеживать состояние портфеля ценных бумаг в режиме реального времени (доступны приложения для Windows, смартфона, а также веб-версия платформы).

Начать инвестировать в акции и управлять портфелем можно в мобильном банке InSync, а пополнение инвестиционного счета занимает всего 30 минут.