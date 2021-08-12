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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА СНИЖАЕТ ПОРОГ ВХОДА ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2 РАЗА
16:30 12.08.2021
ЗАО «Альфа-Банк» снижает минимальную сумму для новых клиентов, которые планируют инвестировать в акции через Доверительное управление по приказу
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, порог входа будет снижен с 1 000 USD до 500 USD. Альфа-Банк является частью международного финансового-инвестиционного консорциума с капиталом более 50 млрд. долларов.
Альфа-Банк дает прямой доступ на иностранные биржи через торговую платформу Альфа-Инвест. Она позволяет совершать операции и отслеживать состояние портфеля ценных бумаг в режиме реального времени (доступны приложения для Windows, смартфона, а также веб-версия платформы).
Начать инвестировать в акции и управлять портфелем можно в мобильном банке InSync, а пополнение инвестиционного счета занимает всего 30 минут.
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