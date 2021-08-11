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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ КРЕДИТЫ НА СПЕЦУСЛОВИЯХ НА ПОКУПКУ СОБИРАЕМЫХ В БЕЛАРУСИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


14:23 11.08.2021

БПС-Сбербанк готов предоставить кредиты на специальных условиях на покупку собираемых в Беларуси электромобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, как ожидается, первой моделью станет Geometry C. Кредиты на электрокары белорусской сборки планируют выдавать по специальной «зеленой» ставке, которая будет ниже текущих условий по действующим кредитным предложениям банка.

Интерес БПС-Сбербанка к развитию автопарка на электротяге созвучен с недавно объявленной эко-повесткой. Так, в июне банк перешел на принципы ESG – устойчивого развития с заботой об экологии. Теперь в приоритете поддержка проектов направленных на снижение углеродного следа.

«В этом году БПС-Сбербанк четко обозначил свою приверженность принципам ESG, направленным на борьбу с изменением климата. Развитие «зеленой экономики» – стало нашей корпоративной ценностью, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко, – поэтому банк потенциально готов оказать поддержку инициативе нашего давнего партнера Белджи по выпуску электромобиля и предоставить кредит на приобретение «электричек» по сниженной ставке. Такой шаг ускорит формирование рынка электромобилей и улучшит экологию белорусских городов, а также укрепит позиции банка как «климатического лидера».

Как ожидается, собираемые в Беларуси электромобили появятся в продаже в конце этого года. Первой моделью должен стать хэтчбек Geely Geometry С. На одной подзарядке автомобиль сможет проехать до 550 км в зависимости от комплектации.

В 2018 году БПС-Сбербанк первым предложил белорусам партнерскую программу, запущенную совместно с СЗАО «БЕЛДЖИ». Автокредит «Geely со Сбербанком» позволяет приобрести автомобиль Geely с бензиновым двигателем на выгодных условиях: срок предоставления заемных средств до 7 лет с фиксированной ставкой 7% годовых в первые 2 или 3 года (в зависимости от размера взноса собственными средствами). В последующем процентная ставка равняется ставке рефинансирования увеличенной на 9,77 п.п. Заявка рассматривается порядка 30 минут.
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