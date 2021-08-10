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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО


09:48 11.08.2021

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в долларах США установлены следующие размеры процентных ставок:

«Бонусный Безотзывный»:

- на срок 185 дней – 4% годовых; 370 дней – 4,65% годовых.

«Бонусный Безотзывный онл@йн»: на срок 6 месяцев – 4,2% годовых; 13 месяцев – 4,9% годовых.

«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой»:

- на срок 3 месяца – 3,7% годовых; 6 месяцев – 4% годовых, 9 месяцев – 4,4% годовых, 13 месяцев – 4,85% годовых, 18 месяцев – 4,9% годовых, 30 месяцев – 4,95% годовых, 36 месяцев – 5% годовых.

«Классик Безотзывный On-line с фиксированной процентной ставкой»:

- на срок 3 месяца – 4% годовых, 6 месяцев – 4,2% годовых, 9 месяцев – 4,6% годовых, 13 месяцев – 4,95% годовых, 18 месяцев – 5% годовых, 30 месяцев – 5,05% годовых, 36 месяцев – 5,1% годовых.

«Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой»:

- на срок 3 месяца – 1,65% годовых, 6 месяцев – 1,75% годовых, 9 месяцев – 1,8% годовых, 12 месяцев – 3,7% годовых, 18 месяцев – 4% годовых.

«Классик Отзывный On-line с фиксированной процентной ставкой»:

- на срок 3 месяца – 1,85% годовых, 6 месяцев – 1,95% годовых, 9 месяцев – 2% годовых, 12 месяцев – 3,8% годовых, 18 месяцев – 4,1% годовых.

«Стабильный Отзывный» на срок 4 месяца – 1,7% годовых;

«Стабильный Отзывный On-line» на срок 4 месяца – 1,9% годовых;

«Стабильный Безотзывный» на срок 4 месяца – 3,9% годовых;

«Стабильный Безотзывный On-line» на срок 4 месяца – 4% годовых;

«Детский» безотзывный: на срок 3 года – 5,1% годовых, 4 года – 5,15% годовых, 5 лет – 5,2% годовых.

«Беларусбанк-онл@йн» безотзывный: на срок 3 месяца – 3,7% годовых; на срок 6 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 4,1% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 4,1% годовых (ключевая ставка Федеральной резервной системы США (далее – КС ФРС)[1] плюс 3,85 процентного пункта);

- на срок 9 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 4,5% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 4,5% годовых (КС ФРС плюс 4,25 процентного пункта);

- на срок 12 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 4,75% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 4,75% годовых (КС ФРС плюс 4,5 процентного пункта);

- на срок 18 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 4,95% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 4,95% годовых (КС ФРС плюс 4,7 процентного пункта);

- на срок 24 месяца - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 5% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 5% годовых (КС ФРС плюс 4,75 процентного пункта);

- на срок 36 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 5,1% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 5,1% годовых (КС ФРС плюс 4,85 процентного пункта).

«Беларусбанк-онл@йн» отзывный: на срок 3 месяца – 1,85% годовых (КС ФРС плюс 1,6 процентного пункта); на срок 6 месяцев – 1,95% годовых (КС ФРС плюс 1,7 процентного пункта); на срок 9 месяцев – 2% годовых (КС ФРС плюс 1,75 процентного пункта); на срок 12 месяцев – 3,8% годовых (КС ФРС плюс 3,55 процентного пункта); на срок 18 месяцев – 4,1% годовых (КС ФРС плюс 3,85 процентного пункта).

По вкладам в евро установлены следующие размеры процентных ставок:

«Бонусный Безотзывный»: на срок 185 дней – 3,65% годовых; на срок 370 дней – 3,75% годовых.

«Бонусный Безотзывный онл@йн»:

- на срок 6 месяцев – 3,7% годовых; на срок 13 месяцев – 3,82% годовых.

«Классик Отзывный до года»:

- на срок 95 дней – 1,1% годовых; на срок 185 дней – 1,15% годовых (базовая ставка Европейского центрального банка (далее – БС ЕЦБ)[2] плюс 1,15 процентного пункта).

«Классик Отзывный свыше года» на срок 18 месяцев – 2,6% годовых (БС ЕЦБ плюс 2,6 процентного пункта);

«Классик Безотзывный до года»:

- на срок 3 месяца – 3,6% годовых; на срок 6 месяцев – 3,65% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,65 процентного пункта); на срок 9 месяцев – 3,7% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,7 процентного пункта).

«Классик Безотзывный свыше года»:

- на срок 13 месяцев – 3,8% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,8 процентного пункта); на срок 18 месяцев – 3,85% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,85 процентного пункта); на срок 30 месяцев – 3,9% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,9 процентного пункта); на срок 36 месяцев – 3,96% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,96 процентного пункта).

«Детский» безотзывный:

- на срок 3 года – 3,96% годовых; на срок 4 года – 3,98% годовых; на срок 5 лет – 4% годовых.

«Беларусбанк-онл@йн» безотзывный:

- на срок 3 месяца – 3,65% годовых; на срок 6 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 3,7% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 3,7% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,7 процентного пункта);

- на срок 9 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 3,75% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 3,75% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,75 процентного пункта);

- на срок 12 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 3,8% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 3,8% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,8 процентного пункта);

- на срок 18 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 3,86% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 3,86% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,86 процентного пункта);

- на срок 24 месяца - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 3,9% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 3,9% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,9 процентного пункта);

- на срок 36 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 3,97% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 3,97% годовых (БС ЕЦБ плюс 3,97 процентного пункта).

«Беларусбанк-онл@йн» отзывный:

- на срок 3 месяца – 1,15% годовых (БС ЕЦБ плюс 1,15 процентного пункта); на срок 6 месяцев – 1,2% годовых (БС ЕЦБ плюс 1,2 процентного пункта); на срок 9 месяцев – 1,25% годовых (БС ЕЦБ плюс 1,25 процентного пункта); на срок 12 месяцев – 2,6% годовых (БС ЕЦБ плюс 2,6 процентного пункта); на срок 18 месяцев – 2,65% годовых (БС ЕЦБ плюс 2,65 процентного пункта).

[1] На 10.08.2021 составляет 0,25% годовых.

[2] На 10.08.2021 составляет 0% годовых.
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