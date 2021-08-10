ОАО «Белинвестбанк» реализовало возможность осуществления трансграничных переводов с карточек «Мир» на карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данная услуга будет востребована жителями Беларуси и России. Теперь кроме оплаты покупок и услуг, а также снятия наличных денежных средств держатели данных карт смогут выполнять и трансграничные переводы по номеру карты. (Белинвестбанк начал обслуживать карточки платежной системы «Мир» в январе 2021 года).

Белорусы активно пользуются карточками БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Белинвестбанка с микропроцессом EMV, который позволяет оплачивать покупки одним движением. Карточка эмитируется в белорусских рублях сроком на 3 года. Оформить ее можно онлайн, используя Мобильное приложение или Интернет-банкинг Белинвестбанка. Это не только удобно, но и выгодно с учётом скидки в размере 20 % на ее оформление. Таким образом, стоимость карточки составит всего 6 BYN.

Оформить карточку можно также и в ближайшем офисе банка. В этом случае ее стоимость составит 7,50 BYN. Предварительно рекомендуем записаться на обслуживание к специалистам розничного бизнеса.