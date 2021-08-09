ОАО «Белагропромбанк» с 1 августа 2021 года запустило специальные условия обслуживания клиентов категории малый и средний бизнес «30 лет – Выгоднее вместе».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках специальных условий корпоративные клиенты, имеющие текущие (расчетные) банковские счета в белорусских рублях в ОАО «Белагропромбанк», получат скидку на расчетно-кассовое обслуживание.

Условием для получения скидки является прирост среднедневных остатков по счету (группе счетов одного клиента) в бел.руб. по сравнению с июлем 2021 в сумме не менее 30 000 бел.руб.