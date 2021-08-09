|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
10:55 10.08.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 1 августа 2021 года запустило специальные условия обслуживания клиентов категории малый и средний бизнес «30 лет – Выгоднее вместе».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках специальных условий корпоративные клиенты, имеющие текущие (расчетные) банковские счета в белорусских рублях в ОАО «Белагропромбанк», получат скидку на расчетно-кассовое обслуживание.
Условием для получения скидки является прирост среднедневных остатков по счету (группе счетов одного клиента) в бел.руб. по сравнению с июлем 2021 в сумме не менее 30 000 бел.руб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.08.2021
Курсы в банках
на 10.08.2021
Конвертация в банках
на 10.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте