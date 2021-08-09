ОАО «Белинвестбанк» c 9 августа 2020 года увеличило размер процентных ставок по безотзывныМ вкладам «Личный выбор» и «Наша поддержка» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма первоначального взноса для срочного безотзывного банковского вклада «Личный выбор» составляет 50 BYN. Вид процентной ставки зависит от срока размещения денежных средств. Фиксированная процентная ставка 16,5 % на срок 45 и 70 дней, а также 17% при размещении вклада на 3 месяца.

Переменная процентная ставка на сроки 6 и 9месяцев в размере 17%, а также на 13, 18 месяцев, 2 и 3 года в размере 18%.

Начисленные проценты по вкладу (депозиту) «Личный выбор» ежемесячно капитализируются.

Срочный отзывный/безотзывный банковский вклад «Наша поддержка» рассчитан на специальную целевую аудиторию. Оформить его могут, например, лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды.

Первоначальный взнос составит 10 BYN. Срок размещения – 2 года.

Процентная ставка по срочному безотзывному банковскому вкладу «Наша поддержка» переменная и составляет 18%. Его можно пополнять в течение первого года.