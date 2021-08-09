|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ «ЛИЧНЫЙ ВЫБОР» И «НАША ПОДДЕРЖКА»
09:05 10.08.2021
ОАО «Белинвестбанк» c 9 августа 2020 года увеличило размер процентных ставок по безотзывныМ вкладам «Личный выбор» и «Наша поддержка» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма первоначального взноса для срочного безотзывного банковского вклада «Личный выбор» составляет 50 BYN. Вид процентной ставки зависит от срока размещения денежных средств. Фиксированная процентная ставка 16,5 % на срок 45 и 70 дней, а также 17% при размещении вклада на 3 месяца.
Переменная процентная ставка на сроки 6 и 9месяцев в размере 17%, а также на 13, 18 месяцев, 2 и 3 года в размере 18%.
Начисленные проценты по вкладу (депозиту) «Личный выбор» ежемесячно капитализируются.
Срочный отзывный/безотзывный банковский вклад «Наша поддержка» рассчитан на специальную целевую аудиторию. Оформить его могут, например, лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды.
Первоначальный взнос составит 10 BYN. Срок размещения – 2 года.
Процентная ставка по срочному безотзывному банковскому вкладу «Наша поддержка» переменная и составляет 18%. Его можно пополнять в течение первого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.08.2021
Курсы в банках
на 10.08.2021
Конвертация в банках
на 10.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте