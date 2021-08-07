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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ МУЛЬТИСЧЕТОВУЮ КАРТОЧКУ
15:58 09.08.2021
ОАО «Банк БелВЭБ Банк» представило новый для белорусского рынка продукт – мультисчетовую банковскую платежную карточку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, суть новинки заключается в том, что держатель одной банковской платежной карточки получает возможность «переключать» ее между своими счетами в белорусских рублях, долларах США и евро. Счета могут быть открыты как в подразделении Банка БелВЭБ, так и дистанционно – посредством мобильного приложения UP.
Воспользоваться мультисчетовой функциональностью могут держатели новых карточек (заказанных после 12.07.2021) в рамках пакетов услуг линейки «ВСЁ» («Всё оптимально», «Все премиально», «Всё по максимуму»). Клиенты с оформленными ранее карточками имеют возможность перевыпустить их в рамках пакета с новым функционалом.
Переключение счетов осуществляется в мобильном приложении UP Банка БелВЭБ (версию необходимо обновить до последней доступной в магазине приложений).
Дополнительно клиентам предоставлена удобная опция по управлению денежными средствами - перевод «счёт-счёт». Она позволяет без карты переводить деньги между счетами по системе Банка БелВЭБ. То есть, если на «привязанном» счете в иностранной валюте нет денег, можно сделать перевод, например, со своего рублевого счета, купив доллары либо евро по внутреннему выгодному курсу Банка БелВЭБ для Интернет-Банка.
Более подробно об этом можно узнать на сайте банка.
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