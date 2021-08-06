БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК 18 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНТОВ ЗА 2020 ГОД

09:51 09.08.2021 ОАО «БПС-Сбербанк» проведет внеочередное Общее собрание акционеров 18 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут в здании центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» (актовый зал) по адресу: г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»: о внесении изменения в решение Общего собрания акционеров от 26.03.2021 по вопросу «Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2020 год». Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается по инициативе ПАО Сбербанк (основного акционера ОАО «БПС-Сбербанк», обладающего 98,43% голосов).