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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК 18 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНТОВ ЗА 2020 ГОД
09:51 09.08.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» проведет внеочередное Общее собрание акционеров 18 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут в здании центрального аппарата ОАО «БПС-Сбербанк» (актовый зал) по адресу: г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»: о внесении изменения в решение Общего собрания акционеров от 26.03.2021 по вопросу «Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2020 год».
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается по инициативе ПАО Сбербанк (основного акционера ОАО «БПС-Сбербанк», обладающего 98,43% голосов).
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