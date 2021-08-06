БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ №2 В РКЦ №24 В МИНСКЕ

09:20 09.08.2021 ЗАО «Идея Банк» приостанавливает с 16 августа работу кассы №2 в РКЦ №24, расположенном по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 65 (ТЦ «Замок»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.