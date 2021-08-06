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БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ОНЛАЙН ДЕПОЗИТОВ В ЕВРО НА СРОК 190 ДНЕЙ

16:09 06.08.2021 ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» 6 августа открывает прием денежных средств в евро от физических лиц в срочные безотзывные депозиты в режиме онлайн со сроком размещения 190 дней «ВТБ-Enter». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по данным вкладам составит 2,5% годовых, минимальная сумма первоначального взноса составляет 10 евро, возможность вносить дополнительные взносы отсутствует. Заключить депозитный договор возможно с использованием Услуг «Интернет-банк» (online.vtb.by) и «М-банкинг» (VTB mBank).