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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ОНЛАЙН ДЕПОЗИТОВ В ЕВРО НА СРОК 190 ДНЕЙ
16:09 06.08.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» 6 августа открывает прием денежных средств в евро от физических лиц в срочные безотзывные депозиты в режиме онлайн со сроком размещения 190 дней «ВТБ-Enter».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по данным вкладам составит 2,5% годовых, минимальная сумма первоначального взноса составляет 10 евро, возможность вносить дополнительные взносы отсутствует.
Заключить депозитный договор возможно с использованием Услуг «Интернет-банк» (online.vtb.by) и «М-банкинг» (VTB mBank).
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