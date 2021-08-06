БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО ВКЛАДАМ «1 ПЛЮС 1» И «МАКСИМУМ ПЛЮС»

15:02 06.08.2021 ОАО «Белагропромбанк» приостановило с 6 августа заключение новых договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Максимум Плюс» и срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «1 плюс1». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.