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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «РАЗЬБА ПА ДРЭВЕ» СЕРИИ «НАРОДНЫЯ ПРОМЫСЛЫ І РАМЁСТВЫ БЕЛАРУСАЎ»


13:11 06.08.2021

Нацбанк Беларуси с 5 августа выпускает в обращение памятные монеты «Разьба па дрэве» серии «Народныя промыслы і рамёствы беларусаў.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение поступят следующие монеты: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 799 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 33,00 мм, тиражом 1 699 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надписи: вверху – РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); по кругу монеты – стилизованный венок из листьев и цветов василька и клевера, представляющий собой соцветие ремесел, тесно сплетенных между собой в бесконечность круга (символ долговечности, символ счастья); слева – год чеканки; справа на серебряной монете – проба сплава.

Реверс: в центре – деревянная утка-солонка, вокруг – резная декоративная композиция, сверху надпись – РАЗЬБА ПА ДРЭВЕ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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