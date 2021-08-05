ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 6 августа 2021 года банк изменил размер ставок по вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышаются и снижаются отдельные процентные ставки по безотзывным и отзывным депозитам в белорусских рублях.

Повышаются процентные ставки при оформлении безотзывных депозитов сроком на 190 и 210 дней. При оформлении оффлайн депозита ставка составит 19,70% годовых, при онлайн оформлении безотзывных вкладов 19,76% годовых. Наибольшее увеличении ставки коснулось отзывных депозитов на 395 дней и 3 года, ставка увеличена на 0,70 п.п. и составит 12,90 % годовых.

Понижаются процентные ставки по безотзывным депозитам на срок 35 дней, ставки составят 12,00% годовых при оффлайн размещении и 12,10% при онлайн размещении. Также снижение коснулось ставок по срочным отзывным вкладам в белорусских рублях на срок 95 дней, ставка составит 14,20% годовых.

Максимальную ставку доходности по новым безотзывным депозитам в белорусских рублях возможно получить при онлайн размещении сроком на 190 и 210 дней – 19,76% годовых.

Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.