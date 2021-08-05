|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ
10:08 06.08.2021
ОАО «Белагропромбанк» увеличило с 6 августа размер процентных ставок по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки увеличились по безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях и российских рублях до 18,5% и 7,0% годовых соответственно в зависимости от срока размещения, а также по срочным отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» до 16,0% годовых в зависимости от срока размещения.
По срочному вкладу (депозиту) «Депозитная карта» увеличение процентной ставки: в белорусских рублях до 17,5%; в долларах США – 3,0%; в евро – 2,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2021
Курсы в банках
на 06.08.2021
Конвертация в банках
на 06.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте