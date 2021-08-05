ОАО «Белагропромбанк» увеличило с 6 августа размер процентных ставок по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки увеличились по безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях и российских рублях до 18,5% и 7,0% годовых соответственно в зависимости от срока размещения, а также по срочным отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» до 16,0% годовых в зависимости от срока размещения.

По срочному вкладу (депозиту) «Депозитная карта» увеличение процентной ставки: в белорусских рублях до 17,5%; в долларах США – 3,0%; в евро – 2,5%.