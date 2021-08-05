|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «ЛЕТНІЯ ВІДЫ СПОРТУ. БАСКЕТБОЛ»
16:28 05.08.2021
Нацбанк Беларуси с 5 августа выпускает в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Баскетбол».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение поступят следующие монеты: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 799 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 25,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 499 штук.
Монеты имеют форму вогнуто-выпуклого круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: в центре в баскетбольной сетке – объемное изображение баскетбольного мяча, по контуру мяча – надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой). Внизу – год выпуска (на серебряной – проба сплава). Вверху – изображение Государственного герба Республики Беларусь.
Реверс: в центре – изображение двух баскетболистов с мячом в процессе игры. По окружности монеты – радиальные полосы, обозначающие движение, и надписи: БАСКЕТБОЛ, ЛЕТНІЯ ВІДЫ СПОРТУ.
Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф с цифровой печатью», медно-никелевые – «пруф-лайк с цифровой печатью».
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2021
Курсы в банках
на 05.08.2021
Конвертация в банках
на 05.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте