Нацбанк Беларуси с 5 августа выпускает в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Баскетбол».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение поступят следующие монеты: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 799 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 25,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 499 штук.

Монеты имеют форму вогнуто-выпуклого круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: в центре в баскетбольной сетке – объемное изображение баскетбольного мяча, по контуру мяча – надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой). Внизу – год выпуска (на серебряной – проба сплава). Вверху – изображение Государственного герба Республики Беларусь.

Реверс: в центре – изображение двух баскетболистов с мячом в процессе игры. По окружности монеты – радиальные полосы, обозначающие движение, и надписи: БАСКЕТБОЛ, ЛЕТНІЯ ВІДЫ СПОРТУ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф с цифровой печатью», медно-никелевые – «пруф-лайк с цифровой печатью».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.