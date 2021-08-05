Оплата проезда по QR-коду через приложение М-Банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк» теперь доступна во всех автобусах и троллейбусах Бреста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-лужбе банка, Беларусбанк и финтех-стартап Cashew запустили инновационный способ оплаты с помощью QR-кода в январе минувшего года. Сейчас для покупки через приложение М-Банкинг доступны билеты на одну поездку, а также проездные билеты на 1 день. Выбрать необходимый билет можно после сканирования QR-кода.

Владельцы карт других белорусских банков также могут воспользоваться приложением М-Банкинг Беларусбанка и добавить в него карту своего банка.