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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПО QR-КОДУ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ БРЕСТА
15:37 05.08.2021
Оплата проезда по QR-коду через приложение М-Банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк» теперь доступна во всех автобусах и троллейбусах Бреста.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-лужбе банка, Беларусбанк и финтех-стартап Cashew запустили инновационный способ оплаты с помощью QR-кода в январе минувшего года. Сейчас для покупки через приложение М-Банкинг доступны билеты на одну поездку, а также проездные билеты на 1 день. Выбрать необходимый билет можно после сканирования QR-кода.
Владельцы карт других белорусских банков также могут воспользоваться приложением М-Банкинг Беларусбанка и добавить в него карту своего банка.
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