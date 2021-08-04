БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

13:10 05.08.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 6 августа установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам: - процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США: на 3 месяца: 2,5% годовых, на 7 месяцев – 2,9%, на 13 месяцев - 3,5%, на 24 месяца - 3,8%. Мин. первоначальная сумма вклада составляет 1 000 долларов США (для клиентов категории VIP) и 100 000 долларов США (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»). - процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро: на 3 месяца – 2,5%, на 7 месяцев – 2,6%, на 13 месяцев - 3,0%, на 24 месяца - 3,3%. Мин. первоначальная сумма вклада составляет 1 000 евро (для клиентов категории VIP) и 100 000 евро (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»). - процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Персональный» в российских рублях: на 3 месяца – 6,5%, на 7 месяцев – 7,6%, на 13 месяцев - 8,2%, на 24 месяца - 8,2%. 17 (Мин. первоначальная сумма вклада – 60 000 российских рублей (для клиентов категории VIP) и 6 000 000 российских рублей (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).