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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ЗАКРЫЛ ЦБУ №2 В МИНСКЕ


11:18 05.08.2021

Центр банковских услуг (ЦБУ) №2 «Франсабанк» ОАО, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Жиновича, 7 (ТЦ "Виталюр"), с 4 августа прекратил свою работу.

Информация об этом размещена на сайте банка.
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