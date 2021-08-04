БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ЗАКРЫЛ ЦБУ №2 В МИНСКЕ

11:18 05.08.2021 Центр банковских услуг (ЦБУ) №2 «Франсабанк» ОАО, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Жиновича, 7 (ТЦ "Виталюр"), с 4 августа прекратил свою работу. Информация об этом размещена на сайте банка.