100 гадоў».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение поступят следующие монеты: серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 999 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – в центре в окружении фирменного паттерна университета, состоящего из знака Белорусского государственного университета, – надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой). Над ними рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь. Внизу – год выпуска (на серебряной – проба сплава).

Реверс: в центре – изображение фасада главного корпуса Белорусского государственного университета, над изображением – логотип, приуроченный к 100-летию основания Белорусского государственного университета.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.