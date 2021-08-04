БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

09:16 05.08.2021 «Франсабанк» ОАО c 4 августа повысило размер процентных ставок по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действует следующий новый размер процентных ставок: - для безотзывного вклада «Верный расчёт» в российских рублях: на 45 дней - 6,5% годовых, на 385 дней - 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых; - для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчёт» в российских рублях: на 385 дней – 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых; - для безотзывного вклада «Комфортный»: на 385 дней – 9,3% годовых, на 550 дней - 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых: - для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный»: на 385 дней – 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых.