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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
09:16 05.08.2021
«Франсабанк» ОАО c 4 августа повысило размер процентных ставок по вновь открываемым банковским вкладам для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действует следующий новый размер процентных ставок:
- для безотзывного вклада «Верный расчёт» в российских рублях: на 45 дней - 6,5% годовых, на 385 дней - 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых;
- для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчёт» в российских рублях: на 385 дней – 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых;
- для безотзывного вклада «Комфортный»: на 385 дней – 9,3% годовых, на 550 дней - 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых:
- для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный»: на 385 дней – 9,3% годовых, на 735 дней - 9,3% годовых.
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