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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ СТУДЕНЧЕСКОЙ КАРТЫ


17:38 04.08.2021

У клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» — держателей Студенческой карты появилась возможность оформить кредит на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты на обучение предоставляются обучающемуся либо одному из его родителей (усыновителей, попечителей), супруге(у) или родственникам при наличии постоянного источника доходов.

Воспользоваться кредитом можно в течение всего срока обучения. Размер кредита определяется ежегодно с учетом стоимости обучения за учебный год и платежеспособности кредитополучателя.

Кредит предоставляется на срок до 11 лет. При этом в период обучения уплачиваются только проценты за пользование кредитом, а погашение основного долга производится в течение 5 лет после окончания учебного заведения.

Сегодня ставка по кредиту составляет 19,02% годовых. Предусмотрено досрочное погашение без штрафных санкций.
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