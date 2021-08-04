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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ВРУЧИТ СМАРТФОНЫ ДЛЯ ПРИЕМА ОПЛАТЫ ПО КАРТАМ


14:24 04.08.2021

Приорбанк при подключении услуги эквайринга Prior SoftPos вручит новым бизнес-клиентам смартфоны для приема безналичной оплаты. Устройства могут получить ИП и юрлица при открытии первого расчетного счета и подключении мобильного эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, специальное предложение будет действовать с 4 августа по 3 сентября. Чтобы получить смартфон, полностью заменяющий собой платежный терминал и картридер, необходимо открыть расчетный счет в Приорбанке, подключить мобильный эквайринг Prior SoftPos, при этом являться ИП или юрлицом с годовой выручкой до 5 млн евро включительно и быть зарегистрированным более 6 месяцев назад. Стоит отметить, что первые три месяца обслуживания в рамках любого пакета услуг будут бесплатными. На смартфон уже будет установлено приложение для работы с сервисом Prior SoftPos и мобильное приложение Prior Business 2.0.

«Нам важно поддержать малый и средний бизнес в стремлении перейти на безналичную оплату и предоставлять удобный сервис клиентам. Именно для этого мы разработали услугу, позволяющую заменить дорогостоящее оборудование одним смартфоном. Это минимизирует расходы продавца, увеличивает их мобильность и скорость обслуживания», – подчеркнули в Приорбанке.

Приорбанк первым в стране запустил мобильный эквайринг Prior SoftPos, который работает без дополнительного оборудования, и на данный момент остается единственным белорусским банком, предлагающим подобную услугу. С помощью данной технологии можно принимать карты любого банка и всех трёх платежных систем – Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ. Покупку также можно оплатить смартфоном, умными часами, платежным браслетом или кольцом.

Как это работает: во время оплаты продавец вводит на смартфоне сумму покупки, а покупатель подносит свою карту или личный гаджет. При сумме свыше бесконтактного лимита система попросит ввести PIN-код. Оплата занимает доли секунды, после чего на экране отображается чек – его можно переслать по SMS или электронной почте.
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