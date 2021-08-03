ОАО «Банк БелВЭБ» предоставило возможность пополнения вклада (депозита) банка в системе АИС «Расчет» (ЕРИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пополнить вклад можно двумя способами – в дереве ЕРИП и по коду: 1. Дерево услуг ЕРИП: банковские, финансовые услуги - банки, НКФО - Банк БелВЭБ - пополнение безотзывного вклада; 2. Поиск операции по коду услуги: код услуги «Пополнение безотзывного вклада» - 4766701.

Услуги пополнения вкладов (депозитов) банка в ЕРИП предоставляет следующие возможности: не взимается плата за проведение операций; зачисление на вклад (депозит) в режиме реального времени (начисление процентов на сумму пополнения осуществляется с даты зачисления денежных средств); для пополнения достаточно знать депозитный счет получателя в формате IBAN; воспользоваться услугой можно в дереве ЕРИП в каналах других банков, РУП «Белпочта».