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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ ВКЛАДА В СИСТЕМЕ ЕРИП


12:21 04.08.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» предоставило возможность пополнения вклада (депозита) банка в системе АИС «Расчет» (ЕРИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пополнить вклад можно двумя способами – в дереве ЕРИП и по коду: 1. Дерево услуг ЕРИП: банковские, финансовые услуги - банки, НКФО - Банк БелВЭБ - пополнение безотзывного вклада; 2. Поиск операции по коду услуги: код услуги «Пополнение безотзывного вклада» - 4766701.

Услуги пополнения вкладов (депозитов) банка в ЕРИП предоставляет следующие возможности: не взимается плата за проведение операций; зачисление на вклад (депозит) в режиме реального времени (начисление процентов на сумму пополнения осуществляется с даты зачисления денежных средств); для пополнения достаточно знать депозитный счет получателя в формате IBAN; воспользоваться услугой можно в дереве ЕРИП в каналах других банков, РУП «Белпочта».
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