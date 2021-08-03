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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДОСТУПЕН ПЕРЕВОД СРЕДСТВ В 132 СТРАНЫ


10:45 04.08.2021

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» расширило перечень стран, на карточки банков-эмитентов которых доступен перевод средств с карточек ВТБ в сервисах perevod.vtb.by и online.vtb.by, а также мобильном приложении VTB mBank.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга абсолютно безопасна и позволяет переводить деньги между карточками Visa и Mastercard любого банка Беларуси, а также с карточек банка ВТБ (Беларусь) на карточки Visa, Mastercard и «Мир» в 132 страны мира. Валюта перевода – белорусские рубли, максимальная сумма одной операции – 1000 USD, а общий лимит в месяц составляет 15 000 USD.

Тарифы для переводов во все страны остаются прежними – 1.4% от суммы (минимум 4 BYN). При этом за переводы между карточками ВТБ комиссия не взимается.

Для совершения перевода необходима карточка с поддержкой технологии 3D Secure. Отправителю средств достаточно знать только 16-значный номер карточки получателя, а при отправке на карточку банка-нерезидента еще и его имя и фамилию.

Переводы дополнительно стали доступны в 122 новые страны, в том числе в государства Евросоюза, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие регионы.
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