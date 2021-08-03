Операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Ясинская Юлиия Михайловна 10 августа проведет «прямую линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дозвонится на «прямую линию» можно будет по номеру телефона +375 17 290 83 95 с 14:00 до 15:00.

Граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам следующей тематики: корпоративный бизнес, в том числе в части выдача кредитов и кредитование жилищного строительства на селе; системное комплексное банковское обслуживание, методология и отчетность; развитие экосистемы.