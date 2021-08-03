|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРОВЕДЁТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» 10 АВГУСТА
09:13 04.08.2021
Операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Ясинская Юлиия Михайловна 10 августа проведет «прямую линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дозвонится на «прямую линию» можно будет по номеру телефона +375 17 290 83 95 с 14:00 до 15:00.
Граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам следующей тематики: корпоративный бизнес, в том числе в части выдача кредитов и кредитование жилищного строительства на селе; системное комплексное банковское обслуживание, методология и отчетность; развитие экосистемы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2021
Курсы в банках
на 04.08.2021
Конвертация в банках
на 04.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте