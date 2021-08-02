|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ БЕЛАРУСБАНКА СОВЕРШЕНО УЖЕ ПОЧТИ 15 000 СДЕЛОК
16:14 03.08.2021
Количество совершенных сделок на электронной торговой площадке клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк» с июля 2020 года приблизилось к 15 000.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-сервис предназначен для приема, регистрации, обработки и исполнения запросов на согласование курса для совершения валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке.
На сегодняшний день около 2 000 клиентов заключили договоры для работы на электронной торговой площадке. Пользователь может оперативно управлять финансами компании на личной электронной торговой площадке: покупать и продавать валюту, следить за курсом валют, экономить время на визитах в банк — достаточно компьютера, подключенного к интернету.
Треть сделок с момента запуска совершены площадки клиентами банка в Минске. При этом онлайн-сервис востребован в регионах, а именно: Витебской, Минской и Гродненской областях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2021
Курсы в банках
на 03.08.2021
Конвертация в банках
на 03.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте