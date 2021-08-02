Количество совершенных сделок на электронной торговой площадке клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк» с июля 2020 года приблизилось к 15 000.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-сервис предназначен для приема, регистрации, обработки и исполнения запросов на согласование курса для совершения валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке.

На сегодняшний день около 2 000 клиентов заключили договоры для работы на электронной торговой площадке. Пользователь может оперативно управлять финансами компании на личной электронной торговой площадке: покупать и продавать валюту, следить за курсом валют, экономить время на визитах в банк — достаточно компьютера, подключенного к интернету.

Треть сделок с момента запуска совершены площадки клиентами банка в Минске. При этом онлайн-сервис востребован в регионах, а именно: Витебской, Минской и Гродненской областях.