ЗАО «БТА Банк» со 2 августа запустило новую депозитную линейку для физических лиц «Алтын».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по депозитам в USD – до 3,80% годовых; в EUR – до 3,30%; в RUB – до 9,00% и в BYN – до 18,50%

Более подробную информацию можно получить на сайте банка.