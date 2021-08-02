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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ДЕПОЗИТНУЮ ЛИНЕЙКУ
12:02 03.08.2021
ЗАО «БТА Банк» со 2 августа запустило новую депозитную линейку для физических лиц «Алтын».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по депозитам в USD – до 3,80% годовых; в EUR – до 3,30%; в RUB – до 9,00% и в BYN – до 18,50%
Более подробную информацию можно получить на сайте банка.
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