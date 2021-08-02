БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

10:34 03.08.2021 «Франсабанк» ОАО со 2 августа изменило процентные ставки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действуют следующие размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц: - по кредитному продукту «Родныя рэчы» - 19,02 (СР НБ РБ + 9,77 п.п.) — срок кредитования до 3-х лет; - по кредитному продукту «Выгодный» (овердрафт) — 19,02 (СР НБ РБ + 9,77 п.п.) – срок кредитования до 1 года.