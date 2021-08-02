ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


10:34 03.08.2021

«Франсабанк» ОАО со 2 августа изменило процентные ставки по кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действуют следующие размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц:

- по кредитному продукту «Родныя рэчы» - 19,02 (СР НБ РБ + 9,77 п.п.) — срок кредитования до 3-х лет;

- по кредитному продукту «Выгодный» (овердрафт) — 19,02 (СР НБ РБ + 9,77 п.п.) – срок кредитования до 1 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2021
валюта курс
EUR 2.9665
USD 2.4968
RUB 3.4197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9665 -0.0076
USD 2.4968 -0.0029
RUB 3.4197 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9750
USD 2.4960 2.5040
RUB 3.4180 3.4330
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1900
EUR/RUB 86.4500 87.2000
USD/RUB 72.8000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте