|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
10:34 03.08.2021
«Франсабанк» ОАО со 2 августа изменило процентные ставки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действуют следующие размеры процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц:
- по кредитному продукту «Родныя рэчы» - 19,02 (СР НБ РБ + 9,77 п.п.) — срок кредитования до 3-х лет;
- по кредитному продукту «Выгодный» (овердрафт) — 19,02 (СР НБ РБ + 9,77 п.п.) – срок кредитования до 1 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2021
Курсы в банках
на 03.08.2021
Конвертация в банках
на 03.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте