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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:52 02.08.2021
ЗАО «Идея Банк» со 2 августа повысило процентные ставки по заключаемым безотзывным вкладам в национальной валюте для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения процентных ставок коснулись следующих депозитных продуктов:
- вклад «Фирменный онлайн 2 безотзывный»: 17,50% (17,00% до 01.08. 2021 включительно);
- вклад «Онлайн 2 безотзывный»: 17,50% (17,00% до 01.08. 2021 включительно);
- вклад «Онлайн 6 безотзывный»: 18,70% (18,00% до 01.09. 2021 включительно).
- вклад «Фирменный онлайн 6 безотзывный»: 18,70% (18,00% до 01.08. 2021 включительно);
Кроме того, изменён срок с 65 дней до 2 месяцев по вновь заключаемым безотзывным договорам следующих вкладов (депозитов):
- «Онлайн 2 безотзывный»;
- «Фирменный онлайн 2 безотзывный».
Также исключена возможность приема дополнительных взносов по вновь заключаемым безотзывным договорам следующих вкладов (депозитов):
- «Онлайн 2 безотзывный»;
- «Фирменный онлайн 2 безотзывный».
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