БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

15:52 02.08.2021 ЗАО «Идея Банк» со 2 августа повысило процентные ставки по заключаемым безотзывным вкладам в национальной валюте для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения процентных ставок коснулись следующих депозитных продуктов: - вклад «Фирменный онлайн 2 безотзывный»: 17,50% (17,00% до 01.08. 2021 включительно); - вклад «Онлайн 2 безотзывный»: 17,50% (17,00% до 01.08. 2021 включительно); - вклад «Онлайн 6 безотзывный»: 18,70% (18,00% до 01.09. 2021 включительно). - вклад «Фирменный онлайн 6 безотзывный»: 18,70% (18,00% до 01.08. 2021 включительно); Кроме того, изменён срок с 65 дней до 2 месяцев по вновь заключаемым безотзывным договорам следующих вкладов (депозитов): - «Онлайн 2 безотзывный»; - «Фирменный онлайн 2 безотзывный». Также исключена возможность приема дополнительных взносов по вновь заключаемым безотзывным договорам следующих вкладов (депозитов): - «Онлайн 2 безотзывный»; - «Фирменный онлайн 2 безотзывный».