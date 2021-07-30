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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


УВЕЛИЧЕН УСТАВНЫЙ ФОНД БАНКА РАЗВИТИЯ


09:21 02.08.2021

На состоявшемся 23 июля 2021 года внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Банк развития Республики Беларусь» принято решение об увеличении уставного фонда Банка развития на 186,2 млн. белорусских рублей за счет нераспределенной прибыли 2020 года и прошлых лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в результате увеличения уставный фонд достиг 2 015 755 270 белорусских рублей.

Дополнительный выпуск акций будет распределен среди акционеров пропорционально их доле в формировании уставного фонда Банка развития.
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