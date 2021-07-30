|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО ПОВЫСИЛИСЬ
17:28 30.07.2021
В Банке ВТБ (Беларусь) с 30 июля 2021 года повысились ставки по вкладам физических лиц в долларах США и евро (по вновь заключаемым договорам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение ставки коснулось безотзывных вкладов в долларах США и евро со сроком размещения от 395 дней до 5 лет, по ним ставка увеличена на 0.10 п.п. Максимально привлекательную ставку по долларам США можно получить при размещении вклада «ВТБ-Enter» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года и 5 лет и составит она 3,50% годовых.
При условии размещения депозита «ВТБ-Enter» в евро, наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при открытии вклада на такие же сроки. Максимальная ставка составит 3,00% годовых.
Размещение данного типа вклада осуществляется с использованием Интернет-банка и М-банкинга.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2021
Курсы в банках
на 30.07.2021
Конвертация в банках
на 30.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте