В Банке ВТБ (Беларусь) с 30 июля 2021 года повысились ставки по вкладам физических лиц в долларах США и евро (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение ставки коснулось безотзывных вкладов в долларах США и евро со сроком размещения от 395 дней до 5 лет, по ним ставка увеличена на 0.10 п.п. Максимально привлекательную ставку по долларам США можно получить при размещении вклада «ВТБ-Enter» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года и 5 лет и составит она 3,50% годовых.

При условии размещения депозита «ВТБ-Enter» в евро, наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при открытии вклада на такие же сроки. Максимальная ставка составит 3,00% годовых.

Размещение данного типа вклада осуществляется с использованием Интернет-банка и М-банкинга.