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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСБАНК ЗАКЛЮЧИЛ ПОРЯДКА 2 ТЫС. ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ БИЗНЕСА


15:37 30.07.2021

Крупнейший банк с начала текущего года заключил около 2 тыс. договоров добровольного и обязательного страхования бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, более половины из них – страхование от травм. Порядка 15% – это добровольное страхование по программе «Комплексная защита бизнеса», часть договоров также приходится на АвтоКаско.

Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели часто страхуют свое имущество и гражданскую ответственность его пользователей.

Любой бизнес нуждается в дополнительной гарантии стабильности, независимости, устойчивости. Защитить имущественные и иные интересы бизнеса позволяет процедура страхования. Беларусбанк готов предоставить страховые услуги от имени страховых организаций «Белгосстрах», «Белэксимгарант» и «Купала».

Сегодня представителям бизнеса банк предлагает порядка 15 различных страховых продуктов. Объектом страхования может выступать транспортное средство, сельскохозяйственная техника и любое другое движимое и недвижимое имущество. Предусмотрено также страхование от несчастных случаев и компенсация расходов на лечение. А программа «Комплексная защита бизнеса» даже покроет убытки от перерыва в производстве. Размер страхового взноса везде дифференцированный, то есть зависит от варианта страхования и объемов страховой сделки. Срок действия договора, в зависимости от программы, может быть от года до пяти.
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