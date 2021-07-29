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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ОСИПОВИЧАХ МЕНЯЕТ ФОРМАТ РАБОТЫ
10:36 30.07.2021
С 20 августа 2021 года отделение «Приорбанк» ОАО в городе Осиповичи (улица Сумченко, 49/3) перейдет на дистанционный формат работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты клиенты смогут совершать необходимые операции через банкомат, платежно-справочный терминал, интернет-банк или мобильное приложение и контакт-центр.
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