БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА В ОСИПОВИЧАХ МЕНЯЕТ ФОРМАТ РАБОТЫ

10:36 30.07.2021 С 20 августа 2021 года отделение «Приорбанк» ОАО в городе Осиповичи (улица Сумченко, 49/3) перейдет на дистанционный формат работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты клиенты смогут совершать необходимые операции через банкомат, платежно-справочный терминал, интернет-банк или мобильное приложение и контакт-центр.